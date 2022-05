Diamanten huwelijk voor echtpaar Struijk-Scholte uit Surhuisterveen

wo 18 mei 2022 06.26 uur

SURHUISTERVEEN - Woensdag 18 mei is het 60 jaar geleden dat Sjaak Struijk (1-12-1938) uit Katwijk aan Zee en Seppie Scholte (18-11-1942) uit Surhuisterveen in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteert het paar namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

Het jonge stel leerde elkaar kennen in Hoogvliet. De heer Struijk woonde daar destijds en mevrouw Struijk logeerde bij zijn buren. Ze ontmoetten elkaar en het klikte. Samen gingen ze op pad naar onder andere de Euromast en de Floriade. Twee weken later stapte de heer Struijk op de motor om zijn Fryske famke te weerzien. Na twee jaar verkering, trouwden ze in 1962 en ging het echtpaar in Surhuisterveen wonen.

De heer Struijk kreeg een baan bij AVEK in Surhuisterveen. Hier werkte hij acht jaar. Daarna ging hij aan de slag in de liftenbouw. Het bedrijf was gevestigd in Den Haag en was vooral internationaal georiënteerd. De heer Struijk verbleef daarom veel in het buitenland en heeft veel van de wereld gezien. Tot aan zijn pensionering heeft hij dit werk met veel plezier gedaan. Struijk mocht altijd graag klussen bij kennissen en familie en doet dit ook nu nog graag.

Mevrouw Struijk werkte bij een confectiefabriek in Groningen en later als huishoudelijke hulp bij een boer. Dit deed ze samen met haar buurvrouw. Na de geboorte van de kinderen begon ze voor zichzelf een handel in tweedehandskleding en werd ze kapster aan huis. Tot op de dag van vandaag heeft ze nog een aantal vaste knipklanten.

Het echtpaar kreeg twee zoons en inmiddels is de familie uitgebreid met twee kleinkinderen. Met enige hulp woont het paar nog zelfstandig. Het huwelijksjubileum wordt in kleine kring gevierd.

