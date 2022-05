Hardleerse Kollumer zonder rijbewijs in 17 dagen 3 keer gepakt

di 17 mei 2022 19.00 uur

VEENKLOOSTER - Een 19-jarige hardleerse Kollumer liep in 17 dagen tijd drie keer tegen de lamp bij de politie. Alledrie de keren reed hij op of in een voertuig terwijl hij geen rijbewijs had.

De man werd dinsdag door de politie aangehouden bij Veenklooster. De auto waarin hij reed, werd direct in beslag genomen. En hiermee had de jongeman in korte tijd veel ervaring.

Drie keer in 17 dagen

Op Bevrijdingsdag moest hij namelijk ook al een groene scooter inleveren bij de politie. Hij werd toen in zijn woonplaats betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Dat was toen de derde keer dat hij hiervoor bekeurd werd. De scooter waarop hij reed, was van iemand anders. De politie kan dan alsnog een voertuig in beslag nemen. Ook een vluchtpoging op die bewuste bevrijdingsdag liep op niets uit.