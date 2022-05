Niet blij met je huidige baan? Laat deze kans niet lopen

di 17 mei 2022 11.57 uur

BURGUM - Ga jij nog met plezier naar het werk? Dit is een belangrijke vraag in deze verhitte arbeidsmarkt. Want er zijn op dit moment veel mogelijkheden, bijna alle bedrijven zoeken namelijk op dit moment nieuwe werknemers. "Toch blijven veel mensen - die niet op de 'juiste' plek zitten - op de automatische piloot doorgaan en dat is eigenlijk een gemiste kans" zegt Henk Schotanus van Jonk Personeel in Burgum.

Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van werkend Nederland wel openstaat voor een nieuwe uitdaging. De redenen zijn divers, de één wil zichzelf graag ontwikkelen en een opleiding/cursus volgen wat niet mogelijk is of echt een switch maken naar een ander vakgebied. Iemand anders zou graag wat meer gaan verdienen, stoppen met ploegendiensten of zoekt gewoon een nieuwe impuls.

"Ondanks alle redenen en uitgesproken meningen blijven mensen nu vaak zitten in een vaste baan. Want een vaste baan opzeggen voor wat nieuws, vinden mensen moeilijk" aldus Johannes de Vries. "Maar dat is niet nodig. Onze opdrachtgevers zoeken vaak voor de lange termijn, en vinden het geen probleem om mensen eventueel direct in (vaste) dienst te nemen. In dit proces proberen wij onze medewerkers en opdrachtgevers te helpen."

Durf jij de sprong te wagen? Voor een kop koffie en advies ben je altijd welkom bij Jonk Personeel. Het uitzendbureau is gevestigd in het Maxima Centrum aan de Prins Bernhardstraat in Burgum. "Naast de vacatures op de website waarop je kan solliciteren, gaan we graag het gesprek met iedereen aan!"

Want iedereen verdient een baan met #werkgeluk.

Zie link: www.jonkpersoneel.nl

Of bel: 0511-233043 (ook bereikbaar via WhatsApp)