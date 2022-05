Extra voorstellingen Grauwe Hemel over Piet Paaltjes

ma 16 mei 2022 14.35 uur

FOUDGUM - De locatievoorstelling Grauwe Hemel in Foudgum, over predikant François HaverSchmidt alias dichter Piet Paaltjens die in 1859 zijn moeilijke carrière begon in het Friese gehucht, gaat in reprise. Na een goed ontvangen premièreweekend is de belangstelling groot; de organisatie besloot tot extra voorstellingen op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei.

In aanloop naar en rond de première dienden zich via de website www.grauwehemel.frl veel belangstellenden aan met belangstelling voor een verlenging van de reeks uitvoeringen. Zij kregen al bericht; inmiddels is ook voor de laatste geïnteresseerden de kaartverkoop toegankelijk.

De regie is in handen van Brecht Wassenaar, het meertalige script is van initiatiefnemer Johannes Keekstra. Samen met Frank de Wilt en Eline de Vries vormt hij de cast van het succesvolle theaterstuk, dat zowel buiten als binnen plaatsvindt.