Man gewond door val met elektrische step in Stroobos

za 14 mei 2022 23.27 uur

STROOBOS - Een man op een elektrische step is zaterdagavond hard ten val gekomen op de Miedweg in Stroobos. De politie en een ambulance werden om 22.15 uur opgeroepen. In afwachting van de hulpdiensten hebben omstanders eerste hulp verleend.

De man is behandeld in de ambulance en met onder andere een hoofdwond overgebracht naar het ziekenhuis. Door de politie is de step in beslag genomen omdat het niet is toegestaan om met de elektrische step de openbare weg op te gaan.

