Kinderhut vliegt in brand in bos Burgum

za 14 mei 2022 15.55 uur

BURGUM - In een kinderhut midden in het bos aan de Tussendijken in Burgum is zaterdag een brandje ontstaan. Een omwonende heeft rond 14.55 uur een eerste bluspoging ondernomen en de brandweer gebeld.

Het vuurtje was al snel gedoofd. De brandweerlieden hebben voor de zekerheid een bult modder op de smeulende resten gegooid. Het is voor de hand liggend dat de takken in brand zijn gestoken.