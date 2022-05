Trekker volledig uitgebrand bij Rinsumageast

za 14 mei 2022 14.50 uur

RINSUMAGEAST - In een weiland aan de Tuskenmarren onder Rinsumageast is zaterdagmiddag een trekker in brand gevlogen. Tijdens het grasmaaien vatte het voertuig vlam. De rookwolken waren in de wijde omgeving goed te zien.

De brandweer werd om 14.17 uur opgeroepen voor de brand en is ter plaatse gekomen om het vuur te doven. Ondanks de snelle blusactie kan de trekker als verloren worden beschouwd. Er is niemand gewond geraakt.

FOTONIEUWS