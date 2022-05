Jonge snorfietser (18) vlucht zonder succes voor politie

za 14 mei 2022 12.11 uur

DE WESTEREEN - Een 18-jarige snorfietser uit de gemeente Dantumadiel probeerde vrijdagavond te ontkomen aan de politie. Dat was bijna nog gelukt ook....

De vluchtpoging ging van start toen hij een opvallende politieauto opmerkte. De agenten merkten de snorfietser ook op omdat hij zonder werkend achterlicht door De Westereen reed. Het stopteken en de toeters en bellen van de politieauto werden door de jongen genegeerd en hij reed met een snelheid van ruim 80 km/u zonder snelheid te minderen over kruisingen in het dorp.

Hij was bijna met succes ontkomen aan de politie. Toch zagen andere agenten even later dat de jongen naar een woning rende. De snorfiets werd even later achter het huis aangetroffen. Op grond van het vertoonde rijgedrag werd door de politie het rijbewijs ingevorderd.

De hele zaak wordt met het proces-verbaal aan de officier van justitie voorgelegd. De snorfiets zal opnieuw gekeurd moeten worden door de RDW.