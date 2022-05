Domper in Dokkum: nieuwe beschoeiing kost miljoen extra

za 14 mei 2022 10.00 uur

DOKKUM - Het vernieuwen van de walbeschoeiing langs de Westersingel in Dokkum gaat bijna 1 miljoen euro meer kosten dan aanvankelijk gedacht. ​De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is deze week geïnformeerd over de financiële tegenvaller.

De meerkosten zijn vooral veroorzaakt door het feit dat er een stalen damwand moet komen in plaats van een houten. Er was in de begroting een budget opgenomen van slechts 279.000 euro.

De stalen damwand alleen kost al 550.000 euro. Op basis van recent onderzoek is namelijk duidelijk geworden dat een houten damwand niet voldoet aan de regels. Aanvankelijk ging met uit van een houten damwand die veel goedkoper is. Andere extra kosten zijn stijgende bouwkosten (50.000 euro), Welstand advies (100.000 euro), monitoring (100.000 euro) en interne uren (75.000 euro).

Slechte staat

De slechte staat van de beschoeiing langs de Westersingel kwam in 2017 aan het licht na een technische inspectie. Er werd toen al een bedrag van 279.000 euro opgenomen in de begroting. Na een aanbesteding mocht Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw uit Harlingen het voorbereidende werk doen.

Definitief ontwerp

Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de plannen en de plannen werden volgens de gemeente positief ontvangen. Voor de gemeentelijke portemonnee was er dus wel slecht nieuws: bijna 1 miljoen euro aan meerkosten.

Risico's

De stalen damwand is de grootste kostenpost. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat er risico's kleven aan de vernieuwing van de damwanden. Dat heeft vooral te maken met de huizen die tegen het kanaaltje aanstaan. Daarom moet het werk goed gemonitord worden vanwege alle risico's die kunnen ontstaan in deze kwetsbare omgeving. Ook met deze kosten was geen rekening gehouden.

Cultureel historische waterweg

De smalle gracht langs de Westersingel is onderdeel van het netwerk van waterwegen in Dokkum. Bij het zien van zo'n unieke stukje gracht kun je je - met een beetje fantasie - voorstellen hoe al dat water vroeger, de terpen met elkaar verbond.

