School De Wrâldwizer Oosternijkerk officieel geopend

vr 13 mei 2022 20.10 uur

OOSTERNIJKERK - Na een dik jaar bouwen werd vrijdag in Oosternijkerk de nieuwe basisschool De Wrâldwizer officieel geopend.

Vanmorgen werd in het bijzijn van alle leerlingen het gloednieuwe schoolgebouw door directrice Michelle van der Sluis en een leerling geopend door met een tag de voordeur te openen.

De opening was feestelijk omkleed met kleurijke uitgedoste steltlopers die op het schoolplein liepen en confettiekanonnen.

Daarna was het spannende moment voor de kinderen aangebroken om hun nieuwe school van binnen te bekijken. 's Middags was er open huis voor de ouders, dorpsbewoners en andere belangstellenden.

Het nieuwe gebouw staat op dezelfde plek als de oude school. De school is voorzien van veel ramen wat een open karakter geeft. De school heeft geen gasaansluiting en wordt verwarmd met warmtepompen.

De bovenbouw kreeg tijdens de bouw les in de basisschool in Niawier en de jongste kinderen verbleven in noodlokalen bij het dorpshuis in Oosternijkerk. Vanaf maandag krijgen de kinderen les in hun nieuwe schoolgebouw.

