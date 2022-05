Kollumer (26) gaat achter ‘stalker’ vriendin aan

vr 13 mei 2022 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kollum (26) die op wilde komen voor zijn vriendin - ze zou door een collega op het werk gestalkt worden - ging zelf achter de vermeende belager aan. De Kollumer werd vrijdag veroordeeld tot een werkstraf. Maar hij werd ook deels vrijgesproken, stalking kon niet worden bewezen vond de rechter.

'Deze man is een viespeuk'

De Kollumer had aan de man die zijn vriendin zou hebben belaagd op allerlei manieren proberen te benaderen. Via LinkedIn en Facebook had hij geprobeerd achter het adres van de man te komen. Op de Facebookgroep \'Je bent een Liwwadder als …” had hij een foto van het slachtoffer geplaatst met de vraag of iemand wist waar de man woonde, met de teksten “Deze man is echt een viespeuk” en “Deze man gaat vrouwen stalken terwijl hij zelf een vriendin heeft”.

Aan “kleine meisjes” gezeten

Toen de Kollumer achter het adres was gekomen ging hij bij buren langs en vertelde ze dat de andere man niet alleen aan zijn vriendin maar ook aan “kleine meisjes” had gezeten. En de man zou ook vreemd zijn gegaan. De Kollumer was ook bij collega’s van het slachtoffer aan de deur geweest en hij zou de man bij zijn werk hebben opgewacht.

“Een opeenstapeling”

Volgens de Kollumer had de man zijn vriendin op haar stageplek lastiggevallen, onder meer door middel van suggestieve app-berichten. Dat hij zo gereageerd had, was “een opeenstapeling”, zei de verdachte. “Hij bleef maar doorgaan, hij wou onze relatie kapotmaken”. Achteraf besefte hij dat hij naar de politie had moeten gaan. Hij heeft aangifte proberen te doen, maar de klacht was door de politie ongegrond verklaard.

Wel smaad en belediging bewezen

De zaak was van 2019. Dat kwam vooral door corona, waardoor andere zaken voorrang kregen, legde de officier van justitie uit. De officier vond dat de Kollumer wat de stalking betrof moest worden vrijgesproken. Er was geen sprake geweest van stelselmatig lastigvallen, wat een vereiste is voor belaging. De rechter dacht er ook zo over. Voor smaad en belediging - onder andere het bericht op Liwwadders - was wel voldoende bewijs. Daarvoor kreeg de Kollumer een werkstraf van 20 uur.