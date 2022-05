'Verdrietige' asielzoeker trapt autospiegels kapot

vr 13 mei 2022 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een Afghaanse asielzoeker (22) die in de nacht van 13 augustus vorig jaar op de Burgumerdaam in Burgum autospiegels kapot trapte, was ''verdrietig’, vertelde hij na zijn aanhouding aan de politie. Hij had te horen gekregen dat hij terug moest naar zijn geboorteland.

Drie autospiegels vernield

De man is vrijdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 225 euro. De verdachte, destijds woonachtig op het Burgumer azc, liep samen met nog drie jongens op de Burgumerdaam. Iets na elf uur 's avonds hoorde een buurtbewoner hoorde de jongens. De getuige hoorde ook een harde klap en zag dat één van de jongens tegen geparkeerde auto’s trapte. Van drie auto’s waren de spiegels vernield.

Terug naar Afghanistan

De verdachte zei dat hij zich niets kon herinneren. Hij had wel verklaard dat hij verdriet had omdat zijn asielaanvraag was afgewezen en hij terug moest naar Afghanistan. De jongens hadden gedronken, de verdachte blies 490 ug/l. Hij moet aan twee autobezitters die een schadevergoeding hadden ingediend de schade betalen. De man is nog wel in Nederland, hij is overgeplaatst naar het azc in Sneek.