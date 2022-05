Wederom 1 miljoen subsidie toegekend vanuit de Versnellingsagenda

vr 13 mei 2022 10.30 uur

DOKKUM - Tot 1 maart konden initiatiefnemers van projecten in de regio Noordoost-Friesland een subsidieaanvraag indienen voor de subsidieregeling Versnellingsagenda. Projecten die de economie in de regio stimuleren, komen in aanmerking voor deze regeling.

Voor het aanvragen van subsidies boven de € 25.000 wordt de regeling drie keer per jaar opengesteld. In deze eerste openstelling van 2022 ontvangen vier projecten maar liefst € 1.077.252,40 subsidie. De tweede openstelling voor deze categorie is op dit moment geopend tot en met 31 mei. De volgende projecten hebben inmiddels subsidie toegekend gekregen:

Project: Van thuiszittende jongere naar ijzersterke vakman

Een vernieuwende aanpak om thuiszittende jongeren te verbinden met de regionale metaalindustrie. Zorgbedrijf Going uit Dokkum, De Jager RVS uit Dokkum en OBM Noord hebben de handen ineengeslagen om thuiszittende jongeren met de juiste begeleiding en persoonlijke aandacht op te leiden tot ijzersterke vakmannen en vrouwen. Een win-winsituatie voor de jongeren en de metaalsector in regio Noordoost-Fryslân.

Project: Basisstructuur en regiefunctie recreatie en toerisme

Onze regio kent veel initiatieven en activiteiten in de toeristische sector. Met de basisstructuur en regiefunctie worden de krachten van deze individuele initiatieven gebundeld, aanbod en netwerken worden verbonden zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan een sterke toeristische sector. Stichting RMT wil samen met NHL Stenden en de gemeenten in Noordoost-Fryslân met dit project de toeristische initiatieven verbinden, verbeteren en behouden.

Project: Sign Again

Met het project worden niet alleen afvalproducten van Probo Sign uit Dokkum gerecycled tot circulaire producten, maar het project biedt ook nieuwe kansen voor ontwikkel- en arbeidsplaatsen vanuit Dokwurk. De projectpartners gaan gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring, wat zorgt voor nieuwe arbeidsplaatsen, nieuwe producten en een meerwaarde voor de circulaire economie.

Project: Insectenkweek als diervoeder

In de afgelopen periode hebben Firma van der Hem uit Hallum en Mts. Binnema uit Marrum vooronderzoek gedaan waaruit is gebleken dat insectenkweek een toegevoegde waarde is voor het sluiten van de kringloop in de agrarische sector. Insecteneiwitten zijn een vervanging voor soja, dat geïmporteerd moet worden. Met de bijdrage uit de Versnellingsagenda wordt de insectenkweek geoptimaliseerd en de gezondheidseffecten bij kippen, die de eiwitten toegediend krijgen, in kaart gebracht. De gewenste resultaten moeten tot een 1-ster

keurmerk leiden.

In totaal zijn nu 56 projecten toegekend vanuit de Versnellingsagenda. Projecten kunnen uit de Versnellingsagenda maximaal 65% van de totale projectkosten gesubsidieerd krijgen. Dit geldt ook voor kleinere projecten tot € 25.000, die het hele jaar door ingediend kunnen worden. Hiervoor is in 2022 in totaal € 500.000 beschikbaar. Op dit moment is de tweede periode voor subsidieaanvragen boven de € 25.000 euro geopend tot en met 31 mei.