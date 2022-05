Opmerkelijke vondst langs A7: een oude leger Jeep

do 12 mei 2022 19.35 uur

TERWISPEL - Langs de A7 ter hoogte van Terwispel is donderdagmiddag een wel erg opmerkelijke vondst gedaan. In de bosjes langs de snelweg stond namelijk een oude donkergroene leger Jeep! En niemand weet hoe deze hier terecht is gekomen.

Het voertuig bleek eerder te zijn gestolen in Stiens. Vervolgens is de Jeep langs de A7 achtergelaten. Het voertuig stond verstopt achter wat bosjes en was vanaf de snelweg amper te zien. Het voertuig is door een berger weggehaald en zal later worden teruggeven aan de eigenaar.

FOTONIEUWS