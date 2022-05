Heiligverklaring van verzetsheld Titus Brandsma zondag live op tv

do 12 mei 2022 16.41 uur

BOLSWARD - Aanstaande zondag 15 mei zal Titus Brandsma (1881-1942) heilig worden verklaard door paus Franciscus in Rome. Titus wordt door velen als een inspiratiebron gezien door zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog.

KRO-NCRV doet vanaf 9.30 uur live verslag vanuit Rome en Friesland. Daarnaast verschijnt zondag ook de eerste aflevering van de KRO-NCRV podcast-dramaserie Titus met hoofdrollen voor Huub Stapel en Sinan Can.

De heiligverklaring van pater-karmeliet Titus Brandsma door Paus Franciscus op het Sint Pietersplein in Rome vindt om 10.00 uur plaats. De plechtigheid wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 2 met commentaar van Wilfred Kemp.

Eerder die ochtend, van 9.30 tot 10.00 uur, presenteert Leo Fijen vanuit Bolsward (vlakbij Titus zijn geboorteplaats Ugoklooster) een gespreksprogramma over de betekenis van deze heiligverklaring en de actuele betekenis van Titus Brandsma. Gasten zijn theologe Susan Boukema-Koopman en Pascal Arts, directeur van Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward.



Titus de podcast met o.a. Huub Stapel

Tevens lanceert KRO-NCRV die dag een nieuwe podcast-dramaserie over de laatste maanden uit het leven van Titus. Behalve priester en hoogleraar was hij journalist, pleitbezorger voor het vrije woord en fanatiek criticus van het nazisme. In 1942 werd hij opgepakt en een paar maanden later vermoord in Dachau.

In de podcast gaat een hedendaagse journalist, gespeeld door Sinan Can, op zoek naar wat Titus bewoog. Titus wordt gespeeld door Huub Stapel. Daarnaast zijn andere rollen weggelegd voor Alfred van den Heuvel, Roos Schlikker, Robin van den Heuvel, Thomas Cammaert, Vajèn van den Bosch en anderen. De podcast is geschreven en geregisseerd door Dick van den Heuvel en te vinden op de diverse podcastapps.