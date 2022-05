Man (60) steelt boodschappen bij Aldi in De Westereen

wo 11 mei 2022 23.06 uur

DE WESTEREEN - Een 60-jarige man uit de gemeente Dantumadiel is woensdagmiddag door de politie aangehouden in De Westereen. De man had voor 40 euro boodschappen gestolen bij de plaatselijke Aldi.

De politie laat weten dat de man voor 10 euro etenswaar had afgerekend. Hij probeerde voor nog eens 40 euro etenswaar mee te nemen zonder te betalen. De man werd betrapt en is vervolgens door de politie aangehouden. De man is na aanhouding overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.