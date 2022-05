Elementen die niet kunnen ontbreken tijdens een verjaardag

LEEUWARDEN - Nu we hopelijk Corona achter ons hebben gelaten, moeten we het leven en dus ook onze verjaardag gewoon weer gaan vieren. Misschien ben je de belangrijkste elementen wel vergeten, maar daarom deze blog waarin we je gaan vertellen welke elementen echt niet kunnen ontbreken bij het vieren van je verjaardag.

Eten

Wanneer je iets te vieren hebt, kan het eten echt niet ontbreken. Van een zoetig gebakje tot aan een uitgebreide borrelhap. Het ligt eraan hoe laat je je verjaardag gaat vieren, maar bij de koffie kan een gebakje niet ontbreken. Hiervoor kan je voor de makkelijk weg gaan en een heerlijke taart bestellen of je gaat je uitleven in de keuken om een zelfgebakken taart te maken voor je gasten. Hiervoor zijn er makkelijke en moeilijke manieren. Wanneer je in de avond een feestje geeft, kan een goede borrelplank niet ontbreken. De meeste supermarkten verkopen standaard borrelhapjes en hiervoor hoef je alleen nog maar brood of crackers bij te halen. Voor de echte keukenpro’s kunnen borrelhap dipjes zelf maken, zoals hummus of zelfgemaakte pesto maken.

Drinken

Waar eten is, lees ook drank. Wanneer je een feestje gaat geven, zal ik rekening houden dat mensen gemiddeld 4 glazen drinken en ze hierbij kunnen kiezen tussen bier, wijn en frisdrank. Wil je echt indruk maken op je vrienden dan kan je ook beginnen met een welkomstdrankje in de vorm van een cocktail. Als jij en je vrienden houden van drankspelletje dat is het aan te raden om iets meer te rekenen dat mensen meer dan 4 glazen drinken.

Versiering

Bij een verjaardag kunnen slingers natuurlijk niet ontbreken, maar ook de grote ballonnen met je leeftijd erop. Ondanks dat plastic wegwerp bekers en glazen verboden worden, kun je alsnog gebruikt maken van natuurlijke wegwerp bordjes en bekers. Niet alleen makkelijk voor tijdens het opruimen, maar hierbij zorg je er ook voor dat je mooie glazen niet kapot gaan. Voor extra leuke herinnering is het aan te raden om een wegwerpcamera te kopen, waar mensen gedurende de avond foto’s mee kunnen maken en je de momenten van de avond na afloop kunt terugkijken.

Als je je verjaardag gaat vieren moet je rekening houden met dat je genoeg eten en drinken in huis hebt gehaald. Maar ook versiering kan niet ontbreken en voor de leuke herinneringen kan een wegwerpcamera ook een leuk idee zijn.