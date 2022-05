Damstra takelt speedboot uit Trekvaart

wo 11 mei 2022 15.58 uur

DOKKUM - Damstra heeft woensdagmiddag samen met bergingsbedrijf Boersma een boot uit de Trekvaart getakeld. De boot - met een waarde van ruim 30.000 euro - belandde dinsdagmiddag met trailer en al in de vaart langs de Trekwei, even buiten Dokkum. Omdat de boot te zwaar was voor de truck van Boersma, werd zwaarder materieel van Damstra ingezet.

De aangetroffen boot en trailer zorgde dinsdagavond voor veel commotie toen de hulpdiensten werden gebeld. Omdat niet duidelijk was of er ook nog een voertuig in de vaart lag, heeft de brandweer nog een zoekslag in het water gemaakt. Later wist de politie contact te leggen met de eigenaar van de boot.

De eigenaar van de boot was woensdagmiddag niet aanwezig bij de berging. Het is onbekend wie dat is en hoe het ongeval dinsdagmiddag kon gebeuren. Vermoedelijk is de Quicksilver Classic 20 Mercruiser MPI met een 235pk motor op de trailer losgeschoten tijdens het rijden en zo in de vaart beland.

