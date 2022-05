Tijdelijk geen stroom in SuwÃ¢ld en omstreken

Tijdelijk geen stroom in Suwâld en omstreken

wo 11 mei 2022 14.14 uur

SUWâLD - Door een storing zaten woensdagmiddag een aantal huishoudens in Suwâld en omstreken tijdelijk zonder stroom. Het ging om meer dan 250 aansluitingen die hier last van hadden. Later in de middag was de storing verholpen.

De storing ontstond rond 14.00 uur. Een monteur van Liander is ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen. Rond 14.30 uur hadden de meeste huishoudens weer stroom op het net.

Het gaat om de volgende straten:

Aldemiede

Daniel Bouweswei

De Stelling

De Warren

De Wjukken

Ds. Oosterhuisstraat

Ds. Pelstraat

Kerkbuurt

Louwsmarwei

Monnikenweg

Mostermune

Noorderend

Singel

Suderein

Suwaldsterdyk

Symen Halbeswei