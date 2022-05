Vertrekkend wethouder hekelt bezuinigingsdrift kabinet

wo 11 mei 2022 09.20 uur

BUITENPOST - Na zes jaar keert wethouder Harjan Bruining dit jaar niet terug als wethouder in Achtkarspelen. Hoewel zijn partij, het CDA, een ruime overwinning haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest hij ervoor om niet voor een derde termijn te gaan.

Bij zijn vertrek laat Bruining duidelijk merken dat hij zich stoort aan de bezuinigingsdrift van het kabinet in de laatste jaren. Bruining: "Er werd steeds meer druk uitgeoefend op de gemeentelijke financiën. Over de rug van de inwoners van gemeenten werden enorme bezuinigingen doorgevoerd in de jeugdzorg en de WMO. Het kabinet legde zelfs een uitspraak van een arbitragecommissie naast zich neer."

En de financiële zorgen zijn nog niet voorbij. "Als klap op de vuurpijl wordt Achtkarspelen binnenkort zwaar getroffen door de herverdeling van het gemeentefonds." zo weet Bruining. "Het oude slechte model wordt vervangen door een iets minder slecht maar nog steeds een model wat niet uit te leggen is. In het onderzoeksprogramma Pointer verzuchtte ik kortgeleden nog: 'Wie wil met zo'n medeoverheid nog wethouder financiën worden'." Bruining hoopt dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken haar beloftes waarmaakt om aan de slag te gaan voor betere interbestuurlijke verhoudingen.

Bij het terugkijken laat Bruining weten prachtige jaren te hebben gehad waarbij hij genoot van het vertrouwen van de inwoners van Achtkarspelen. "Ik kijk terug op mooie resultaten die zijn behaald." aldus Bruining. "De MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen) bestaat inmiddels 5 jaar en draait succesvol. Het centrum van Surhuisterveen onderging een metamorfose en ook voor het centrum van Buitenpost ligt er een plan en geld klaar. Daarnaast start binnenkort de doorontwikkeling van de Kruidhof zodat deze toeristisch nog aantrekkelijker wordt en meer kan worden ingezet als participatiebedrijf. Hoogtepunt was ook de verhuizing van AVEK waarmee een groot bedrijf met veel werkgelegenheid binnen de gemeente behouden kon worden."

Wat Harjan Bruining de komende jaren gaat doen laat hij nog in het midden. "Ik zie wat er op mijn pad komt. Of dat ondernemen is of toch weer een bestuurlijke functie weet ik nog niet, ik sta open voor nieuwe kansen en uitdagingen."