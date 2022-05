Boot op trailer aangetroffen in de Trekvaart

di 10 mei 2022 20.57 uur

DOKKUM - Langs de Trekwei bij Wâlterwâld is dinsdagavond een boot op een trailer aangetroffen in het water. De hulpdiensten werden om 20.38 uur opgeroepen. Politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse gekomen.

Het was niet duidelijk of er nog een auto aan de trailer vast zat. Wel waren er sporen in de berm aangetroffen. De brandweer heeft een zoekslag gemaakt naar de mogelijke auto in de Trekvaart.

Tijdens de zoekactie kwam een man langsfietsen, die wist te melden dat de trailer er al sinds 19.00 uur in zou hebben gelegen. Eén van zijn kinderen had op dat tijdstip de trailer recht omhoog zien staan zonder auto.

Een lezer van WâldNet wist om 21.20 uur te melden dat de boot in de middag er ook al lag. Om 17.30 uur stond er bij de boot een busje met een oudere en jongere man. De politie heeft inmiddels de eigenaar van de boot kunnen traceren.

Rond 21.15 uur hebben de hulpdiensten de spullen weer ingepakt en teruggekeerd naar hun post.

FOTONIEUWS