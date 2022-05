Vrouw uit Drachten loopt gebroken knie op bij mishandeling door vriend

di 10 mei 2022 20.35 uur

LEEUWARDEN - Bevend en snikkend zat een inwoner van Tolbert (33) dinsdag tegenover rechter Mathieu van Linde. “Het gaat heel slecht met mij, het is één grote nachtmerrie”, sprak de Tolberter met trillende stem. Exact dezelfde woorden zouden ook voor zijn vriendin op kunnen gaan. De man had haar een gebroken knie bezorgd.

Soort schermutseling

Dat was gebeurd in december 2020. De vriendin, een inwoonster van Drachten, deed er bijna een jaar later aangifte van. Toen was de relatie al ontspoord. De kniefractuur was het resultaat van een soort van worsteling tussen de verdachte en zijn vriendin, waarbij de vrouw verkeerd ten val was gekomen. Pas in november 2021 vertelde ze de ware toedracht aan haar huisarts. Ze had aanvankelijk verzonnen hoe ze aan de kwetsuur was gekomen.

Berichten via Pinterest

Aan de politie had ze verteld wat er echt was gebeurd: dat de verdachte haar hard op de grond had gegooid en haar vervolgens aan de haren omhoog had getrokken om met haar gezicht haar telefoon te ontgrendelen. Nadat de Tolberter haar in augustus vorig jaar voor de tweede keer had mishandeld - in haar eigen woning- en haar begon te stalken, had ze aangifte gedaan. Ze had aangegeven dat ze niets meer met hem te maken wilde hebben, toch bleef hij haar mailtjes sturen en berichten via Pinterest.

Stopgesprek met de politie

Hij had zelfs een paar keer 1 cent naar haar bankrekening overgemaakt om haar langs die weg berichten te sturen. Ondanks een stopgesprek met de politie, ging hij tot medio januari door met het stalken van zijn ex. Het was sindsdien snel het bergafwaarts met hem gegaan. “Ik ben een wrak de laatste tijd. Slapen lukt de ene keer wel, de andere keer niet”.

Deels invalide blijven

Met zijn ex gaat het niet veel beter. Ze doktert nog altijd met de knie, ze zal waarschijnlijk voor de rest van haar leven deels invalide blijven. Behalve een gebroken knie had ze ook gescheurde enkelbanden. Ze is gediagnosticeerd met PTSS. Ze volgde de zitting vanuit een andere zaal, ze durfde niet met de verdachte in één ruimte te zijn. “Ik vind het verschrikkelijk voor haar. Dit is niet wat ik wilde”, zei de Tolberter met spijt in zijn stem.

25.000 euro smartengeld

In een door een medewerker van Slachtofferhulp voorgelezen verklaring schreef de vrouw dat ze zich fysiek, psychisch en seksueel mishandeld voelde door de verdachte. De vrouw claimde 25.000 euro smartengeld. De rechter wees de helft van dat bedrag toe, voor het fysieke én het psychische letsel. Net als officier van justitie Rein Meinderts kwam rechter Van Linde niet tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het incident met de gebroken knie. Dan moet er sprake zijn van opzet en dat viel niet te bewijzen.

Training agressiebeheersing

Voor een mishandeling met zwaar letsel tot gevolg, een \'gewone’ mishandeling en het belagen van zijn vriendin kreeg de man een werkstraf van 100 uur plus 80 uur voorwaardelijk. Hij moet bij de reclassering een training agressiebeheersing volgen en hij moet een ambulante behandeling ondergaan. Hij mag geen contact opnemen met zijn ex-vriendin en hij mag zich niet vertonen in de straat waar ze woont. Behalve het smartengeld moet de Tolberter ook meer dan 2200 euro aan zijn ex betalen, voor onder meer medische kosten.