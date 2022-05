Poes Sikke zit vast in de boom in Nijega

di 10 mei 2022 19.55 uur

NIJEGA - Poes Sikke is dinsdagavond door de brandweer uit een boom gehaald. Het diertje werd sinds maandag vermist. Door te miauwen en een zoektocht door haar baasjes werd ze een dag later teruggevonden in een boom aan de Aldegeasterdyk in Nijega.

Dierenambulance Zuid Oost Friesland werd opgeroepen en kwam poolshoogte nemen. Zij hebben uiteindelijk de brandweer ingeschakeld. De brandweerlieden wisten het dier veilig naar beneden te krijgen. Hier kon Sikke weer herenigd worden met haar baasjes. Thuis stond alvast een lekker bakje voer voor haar klaar.

