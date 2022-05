Buurtbewoners willen geen lichtjes in fietspad langs Mûntsegroppe

ma 09 mei 2022 22.25 uur

HARKEMA - Buurtbewoners van de Mûntsegroppe in Harkema zijn niet blij met lichtjes in het fietspad in hun 'zandweg'. In een brief aan de gemeenteraad laten ze hun ongenoegen horen. Wethouder Max de Haan had de buurtbewoners eerder al gezegd niets te kunnen doen. Een brief aan de gemeenteraad zou de beste oplossing zijn.

In de brief laten de bewoners van de Mûntsegroppe weten dat ze de moderne lichtjes in het fietspad zien als lichtvervuiling omdat ze de hele nacht branden. In de brief staat geschreven: "De Mûntsegroppe is in rekreatyf fytspaadsje, in prachtich stikje natuer wer’t de reeën moarns betiid yn 'e tún rinne. Der is in ferskaat oan fûgels en oare bisten, en wy as bewenners fine dat grûn ferljochting dêr alhiel net past...."

Voor de verkeersveiligheid zouden de lichtjes geen meerwaarde hebben omdat fietsers in de nachtelijke uren toch via de Betonwei en Lânwyk rijden. Ook zou dan de gehele Mûntsegroppe verlicht moeten worden. Op dit moment zijn er bijv. geen lichtjes aangelegd op de plekken waar de meeste huizen staan.

De boodschap aan de gemeenteraad is duidelijk: "Wy wolle graach dat de lampen oan ús stikje sânpaad der wer úthelle wurde...."