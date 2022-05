Bloembak met tulpen vernield door vandalen

ma 09 mei 2022 14.58 uur

DOKKUM - Voor de tweede keer in korte tijd is een plantenbak met daarin tulpen vernield in Dokkum. De stichting Dokkum Tulpenstad heeft ook dit jaar op verschillende plaatsen tulpenbakken geplaatst.

Nadat eerder vandalen op de Markt in Dokkum een plantenbak volledig hebben vernield, is er afgelopen weekeinde opnieuw een plantenbak verwoest. Dit keer een prachtige bloemenbak voor het kantoor van Hellema notaris. "Wij roepen de dader(s) of getuigen op om contact te zoeken met stichting Dokkum Tulpenstad via info@dokkumtulpenstad.nl" zo laat de stichting weten.

Dokkum Tulpenstad

De stichting Dokkum Tulpenstad zorgt al jaren voor prachtige tulpenvelden op de bolwerken en de bloemschalen in de binnenstad. Naast dat het er mooi en fleurig uitziet, zijn de bloemen ook goed voor de biodiversiteit. De wilde bloemen in de bollenmix dienen als voedselbron voor bijen, maar hebben ook een grote aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten.