Herinneren, Herdenken en bevrijding vieren in Kollum

za 07 mei 2022 21.12 uur

KOLLUM - In een volle Van Der Bijhal werd zaterdagmiddag een indrukwekkende voorstelling gegeven. Een theatershow met 50 figuranten, live muziek, diverse gastsprekers, aangevuld met een mooi decor en beeld & geluid. Dit alles in het kader dat het dit jaar 77 jaar geleden is dat we zijn bevrijd van de Duitse

bezetting.

De voorstelling ging voornamelijk over de Hollandse schouwburg in Amsterdam, hoe het daar vroeger is gegaan met de Joodse bevolking en de kinderen. Ze dachten aan het werk te gaan in Duitsland maar gingen naar een vernietigingskamp. 600 kinderen konden worden gered en werden in vrijheid gebracht.

Gastspreker was Fred van Vliet, zelf als kind in de oorlog weg gesmokkeld uit de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. De muziek werd verzorgd door Brassband Wilhelmina, Brassband de Bazuin en Graham Low Landers.

Twee Canadese veteranen Jim Parks en Art Boon waren ook aanwezig. Zij waren direct betrokken bij de bevrijding van Europa en Friesland. Deze helden zijn voor een week, op hoge leeftijd, nog eenmaal terug in Friesland. Deze reis van de beide heren komt in Kollum tot een hoogtepunt, om daarna terug naar Canada te gaan.

Maaike de Vries uit Kollum, die deze indrukwekkende voorstelling organiseerde, had dit evenement in 2020 willen uitvoeren, maar door corona moest het tot twee keer worden afgelast. Zaterdagmiddag in een volle Van Der Bijhal genoten ruim 350 aanwezigen van de voorstelling Herinneren, Herdenken en Bevrijding.

FOTONIEUWS