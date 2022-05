Canadese veteranen Art Boon en Jim Parks nemen afscheid in Dokkum

za 07 mei 2022 20.50 uur

DOKKUM - Zaterdagmiddag hebben de 97-jarige Canadese veteranen Art Boon en Jim Parks afscheid van Dokkum genomen met een tourrit door het centrum van de stad.

Beide Canadese veteranen verbleven afgelopen week in Dokkum om diverse herdenkingen en activiteiten in de provincie bij te wonen. Met een tourrit in militaire voertuigen namen de veteranen afscheid van Dokkum. Ze werden door het publiek uitbundig uitgezwaaid.

Diverse mensen bedankten de helden met een handdruk en veel mensen wilden graag met Canadese veteranen op de foto.

Samen met hun familieleden vertrokken de veteranen vanmiddag in een touringcar naar Kollum voor nog een activiteit. Vanavond vertrekt de touringcar naar een hotel in de buurt van Schiphol. Morgen nemen de veteranen met hun familie het vliegtuig naar hun vaderland Canada. We'll meet again!

