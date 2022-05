Scooter in beslag na zoveelste keer rijden zonder rijbewijs

za 07 mei 2022 15.25 uur

KOLLUM - Bevrijdingsdag eindigde voor een 19-jarige inwoner van Kollum niet erg feestelijk. Hij werd voor de derde keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Voor de politie was nu de maat vol, de scooter waar de jongeman op reed werd in beslag genomen.

Probeerde nog weg te komen

Agenten zagen hem donderdagavond rijden bij zwembad It Paradyske in Kollum. Hij probeerde in eerste instantie nog te vluchten door via het fietspad weg te rijden. Uiteindelijk besloot hij toch zelf te stoppen.

Eigenaar scooter ook geen rijbewijs

De scooter waar de bestuurder donderdag op reed bleek niet van hem. Ondanks dat kan de politie in dit soort gevallen besluiten om de scooter in beslag te nemen. De eigenaar van de scooter had zelf ook al meerdere malen een boete gehad voor het rijden zonder rijbewijs.

De officier van justitie beslist binnenkort of voor deze overtreding van de 19-jarige Kollumer een boete volstaat of dat er een zwaardere straf wordt geëist.