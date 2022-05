Huis van de maand: Warmoltsstrjitte 72 in Harkema

vr 06 mei 2022 16.34 uur

HARKEMA - Wilt u heerlijk vrijstaand wonen in een uitgebouwde en goed geïsoleerde woning in Harkema? Dat kan aan de Warmoltsstrjitte 72 te Harkema.

Deze keurig onderhouden woning ligt op een ruim en gunstig ingedeeld perceel van 475 m2! Niet alleen het perceel is ruim: er is ook een ruime zolderverdieping aanwezig in de garage. Het oorspronkelijke bouwjaar is 1955, maar er is in de afgelopen jaren wel het één en ander veranderd aan de woning. Zo is in 2010 de woning voorzien van een ruime uitbouw op de begane grond.

Ook is zo'n vijf jaar geleden de bovenverdieping uitgebouwd. Door deze verbouwingen is de leefruimte en het wooncomfort enorm toegenomen! Daarnaast is deze woning uitstekend geïsoleerd en draagt het geheel een C-label.

De indeling van de woning is als volgt:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de zijkant van de woning; binnenkomst in de ruime hal met trapopgang en meterkast; ruime woonkamer van 27,5 m2; lichte eetkeuken met keuken in L-opstelling met diverse inbouwapparatuur en openslaande deuren naar de zonnige achtertuin; hal/bijkeuken met achterdeur; badkamer met ligbad, wastafel en inloopdouche; losse toiletruimte met hangtoilet en fontein; betegelde wasruimte met witgoedaansluiting.

Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot alle slaapvertrekken. De 4 grootste slaapkamers zijn 12,6 m2, 11 m2, 9,8 m2 en 10,4 m2. Daarnaast zijn er 2 kamers van 6,1 en 3,3 m2 welke eventueel samengevoegd kunnen worden tot 1 slaapruimte van ruim 9 m2 of (zoals de huidige bewoners beoogden) tot het realiseren van een badkamer boven.

Tweede verdieping:

Middels vlizotrap te bereiken bergzolder.

Tuin:

De heerlijke tuin op het zuidoosten is recent (2021) opnieuw ingericht en bestraat. De tuin biedt meerdere terrassen om de hele dag door van het zonnetje te kunnen genieten en beschikt over veel groen en privacy! De garage van maarliefst 38m2 (mét zolderverdieping) geeft voldoende mogelijkheden voor het uitvoeren van een hobby, bergruimte en het parkeren van de auto. De garage kan met de auto bereikt worden via een achterom aan De Stûken.

Omgeving/Harkema:

In de directe omgeving van de woning is een speeltuin te vinden. Daarnaast heeft Harkema alle voorzieningen op het gebied van onder andere basisscholen, winkelaanbod en sportaccommodaties op korte afstand. Tevens is de woning gelegen op korte afstand van ontsluitingswegen in de richting van zowel Leeuwarden, Drachten als de A7 (Groningen-Heerenveen).

Bent u ook zo enthousiast over deze woning aan de Warmoltsstrjitte 72 in Harkema? Maak dan nu een afspraak voor een bezichtiging! Onze makelaars laten u het prachtige geheel graag zien! Klik hier voor meer informatie over de woning.