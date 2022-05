Opening Voedselpark in Hurdegaryp

HURDEGARYP - Het nieuwe voedselpark oogt nog een beetje kaal maar het park in Hurdegaryp is klaar. Volgende week dinsdagmiddag opent wethouder Tytsy Willemsma het voedselpark.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het voedselpark aangelegd. Het ligt tussen de noordelijke rondweg en het treinspoor. Omdat er voor het extra spoor bomen moesten worden gepakt, is het voedselpark als compensatie aangelegd.Tytsjerksteradiel maakte het ontwerp en het voedselpark werd in opdracht van provincie Fryslân aangelegd.

Inrichting voedselpark

Het voedselpark is een smal perceel met twee heuvels en een vijver. Het park is ingericht volgens de principes van permacultuur en is in etages opgebouwd. In het gras moeten binnen een aantal jaren grote bomen komen te staan zoals walnoot, tamme kastanje en kers.

De laag met kleine bomen bestaat uit soorten als appel, peer, pruim, wichter, kweepeer en mispel. In de struiklaag staan soorten als hazelaar, bessen, frambozen, Nankin-kers en honingbes, De bomen en struiken zorgen voor eetbare vruchten en zijn een voedselbron voor insecten.

Aan de westzijde van het park zijn natte hooilandjes aangelegd. Het kwelwater zorgt voor voedingsstoffen voor een bloemrijk hooiland. Op een dijkje door de hooilandjes loopt een zandpad, dit is het hoofdpad. Op de heuvels worden paden in het gras gemaaid.

Tuinarchitect Gerrit Vlaskamp

Het voedselpark heeft de stijl van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp. Deze Friese tuinarchitect woonde een deel van zijn leven in Hurdegaryp. Het tegelwerk in de spoortunnel van Hurdegaryp is hier een aandenken aan. De stijl van de tuinarchitect bestaat uit organische vormen (rond, ovaal en kronkelig), water, heuvels en zichtlijnen.

