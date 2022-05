Brandweer blust bosbrand in Beetsterzwaag

vr 06 mei 2022 01.05 uur

BEETSTERZWAAG - De brandweer van Beetsterzwaag is donderdagavond druk bezig geweest met het blussen van een bosbrand. Rond 22.30 uur werden ze opgeroepen voor een brand in het bos langs de Boskwei. Pas na middernacht konden zij weer terug naar de kazerne. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

Extra bluswater

Voor het blussen van de brand kregen ze hulp van brandweer Heerenveen. Zij kwamen met hun WTS (watertransportsysteem) bluswater brengen in het bos. Het water wat in de brandweerauto van Beetsterzwaag zat bleek namelijk niet genoeg voor deze brand.

Speciale rugtassen

Als een van de eerste korpsen in Nederland heeft brandweer Beetsterzwaag speciale rugtassen. Hierin zitten dunnere slangen, zodat deze tassen makkelijk mee te nemen zijn als er te voet lange afstanden in het bos moeten worden afgelegd. Dit kwam bij deze brand mooi van pas, want vanaf de brandweerauto was het nog een behoorlijk eind lopen het bos in.

