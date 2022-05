Lopers brengen Bevrijdingsvuur in Dokkum

do 05 mei 2022 20.55 uur

DOKKUM - Loopgroep Dokkum bracht op Bevrijdingsdag rond 15:00 uur het bevrijdingsvuur binnen. Het vuur was midden in de nacht opgehaald in Wageningen. De lopers hebben in estafette de tocht naar Dokkum gemaakt.

Kinderburgemeester Ilse Leffring en de leden van Loopgroep Dokkum ontstaken na binnenkomst het vuur.

FOTONIEUWS