Bouwcontainer vat vlam in Oosterwolde

do 05 mei 2022 20.15 uur

OOSTERWOLDE - Een bouwcontainer op de Houtwal in Oosterwolde is donderdag in brand gevlogen. De brandweerlieden werden om 17.53 uur opgeroepen. Uit de container kwamen hoge vlammen. Een naastgelen keet werd aangestraald.

Door snel optreden kon overslag worden voorkomen. In de container lag voornamelijk bouwafval. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

FOTONIEUWS