Loopclub haalt vuur uit Wageningen naar Burgum

do 05 mei 2022 15.49 uur

BURGUM - Op bevrijdingsdag is bij het Roodhert in Burgum het bevrijdingsvuur ontstoken. Loopclub Burgum haalde het vuur vanaf middernacht vanuit Wageningen naar Burgum middels een estafette-loop. Dit jaar liep Issam, een Syrische vluchteling, mee. Hij nam het vuur in ontvangst waarna hij het eerste deel van deze 170 km lange estafettetocht liep.

Burgemeester Jeroen Gebben was aanwezig toen de lopers in Burgum arriveerden. Samen met Issam en Dimitry uit Oekraïne werd het meegenomen vuur ontstoken. In een stormlantaarn werd het vuur door de lopers meegenomen. Dimitry is nog maar enkele weken in Friesland. Hij verblijft momenteel in Earnewâld en moest zijn stad Marioepol verlaten omdat deze plat gebombardeerd werd door Rusland.



De bevrijdingsestafette is een nationaal hardloopevenement en het bevrijdingsvuur werd naar vele gemeenten in Nederland gelopen. Een mooi initiatief om de verbondenheid met de vrijheid, die voor ons vandaag de dag zo gewoon is als water uit de kraan, maar meer dan 80 jaar geleden in ons land – net als nu nog steeds in delen van de wereld – ver te zoeken was, te tonen.

