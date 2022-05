Brandweer-uitruk voor brandende ventilator

do 05 mei 2022 10.25 uur

DOEZUM - De brandweer van Surhuisterveen moest donderdag uitrukken voor een brand bij een boerderij aan de Doezumertocht bij Doezum. Er was brand uitgebroken in een ventilator in de melkstal. De bewoners wisten de brand grotendeels met onder andere een tuinslang zelf te blussen.

Bij aankomst van de brandweer was het vuur gedoofd. De brandweerlieden hebben de stal nog even geventileerd. Een ambulance kwam ook ter plaatse omdat meerdere mensen vermoedelijk rook hadden ingeademd. Ze zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder brand

Het is niet de eerste keer dat het agrarisch bedrijf te maken heeft met een brand. In 2021 werd het bedrijf ook getroffen door een brand. De brand zorgde destijds voor veel schade aan de stal.