CdK Brok bij 4 mei herdenking in Sumar

wo 04 mei 2022 22.53 uur

SUMAR - Commissaris van de Koning drs. Arno Brok heeft op 4 mei de dodenherdenking in Sumar bijgewoond. Hij heeft een toespraak gehouden en een krans bij het oorlogsmonument gelegd. Het monument is ter nagedachtenis aan Freek Wijma, die tijdens de melkstaking gefusilleerd werd.

Wijma werd geboren in 1907 en woonde in de Tweede Wereldoorlog aan de Greate Buorren 42 in Sumar. Wijma streed in de meidagen van 1940 als soldaat bij de Grebbeberg. Mede wat hij daar meemaakte veranderde hem in een felle anti-Duitser. Freerk, die geen onrecht kon verdragen, weigerde op 4 mei 1943 met de Duitsers mee te gaan voor een verhoor naar aanleiding van zijn houding tijdens de toenmalige april/meistaking.

Op het moment dat aanstalte werd gemaakt hem te arresteren luidde zijn antwoord: 'Leaver dea as meigean'. Hij werd daarna door een Duitse militair op zijn eigen erf doodgeschoten. Kort voor de moord had Wijma een medewerker opdracht gegeven om geen melk te leveren aan een zuivelfabriek. De medewerker met de melkbus werd onderweg naar de Duitsers aangehouden. Daarna kwamen de Duiters bij Wijma.

In 1996 is bij een voormalig weiland van Wijma een monument voor hem opgericht in de vorm van een melkbus. Ook de loco-burgemeester van Tytsjerksteradiel legde woensdagavond bij het monument bloemen evenals de nabestaanden van Wijma, kinderen van basischool 'It Bynt’ en het bestuur van dorpsbelang.

Na de ceremonie heeft de Commissaris van de Koning in dorpshuis 'De Kamp’ de expositie 'Oarloch en befrijing Sumar’ geopend.

