Hulpdiensten in actie na gevonden fiets

zo 01 mei 2022 15.34 uur

OOSTRUM - De hulpdiensten kwamen zondagmiddag massaal in actie nadat iemand een fiets in de sloot had gevonden langs de Tichelwei bij Oostrum. Alles viel gelukkig mee, er werd niemand aangetroffen in het water.

Een voorbij fietsend echtpaar had de fiets gevonden. De man zag eerst een tas liggen in de berm en even later werd de fiets in de sloot ontdekt. De man belde de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Naast de politie kwam er ook een ambulance en de brandweer ter plaatse. De brandweer heeft uit voorzorg nog gezocht in de sloot.

Omdat er wel een spoor naar boven was, is het aannemelijk dat de fietser zelf eruit is geklommen. De politie roept de fietser wel op om zich te melden. Het was ter plaatse nog niet duidelijk wie de eigenaar van de fiets is.

FOTONIEUWS