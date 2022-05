Nieuwbouw zwembad De Sawn Doarpen geopend

zo 01 mei 2022 10.56 uur

GYTSJERK - Het zwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk opende zaterdag weer de deuren voor het nieuwe zomerseizoen. Bijzonder was deze keer dat ook de nieuwbouw van de kleedkamers en het entreegebouw werd geopend. Er staat nu weer een prachtige toekomstbestendige accommodatie.

De Trynwâlden moesten er een paar jaar op wachten, maar nu staat er een prachtig nieuw gebouw. Vorig jaar, na het zwemseizoen, werd begonnen met de bouw. Geholpen door het droge weer van de laatste weken was de nieuwe accommodatie precies op tijd klaar voor de opening.

Wethouder Hoekstra memoreerde in haar openingswoordje dan ook het harde werk en bedankte de betrokken aannemers, installateurs en het zwembadpersoneel voor hun inspanningen. Het nieuwe zwembadgebouw is gerealiseerd door de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met stichting Swim!, die zorgt voor het draagvlak in de Trynwâlden door donateurs, voor de schoonmaak door vrijwilligers en organiseert activiteiten, zoals de zwemvierdaagse. Naast het nieuwe gebouw zijn ook de zwembaden opnieuw gecoat en gevoegd en kreeg het hele complex een opknapbeurt.

Volledig duurzaam in 2024

De geplande verduurzamingsslag is overigens nog maar gedeeltelijk gerealiseerd. Door capaciteitsproblemen op het electriciteitsnet kunnen de warmtepompen en zonnepanelen pas in 2024 worden geplaatst. Maar ondanks die tegenvaller staat er weer een prachtige zwemaccommodatie.

Cheque

De vele toeschouwers genoten zaterdag van koffie/thee met een lekkernij. Swim! overhandigde de cheque met de jaarlijkse bijdrage van 15000 euro, waarna het bestuur met een geklede duik het zwembad opende. Hierna was er voor de kinderen schatduiken georganiseerd. Zij die een speciaal muntje vonden op de zwembadbodem wonnen een paar mooie prijzen, zoals een abonnement en een tienbadenkaart.

FOTONIEUWS

Poll: Waar zwem jij het liefst?

In een binnenbad 17,6%

In een buitenbad 5,9%

In het buitenland ☀️ 23,5%

Vrijwel nooit 😬 52,9%

17 stemmen - poll is beëindigd