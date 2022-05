Bewoner gewond bij brand op Ameland

za 30 april 2022 20.48 uur

BALLUM - Een bewoner is zaterdagavond gewond geraakt bij een brand op Ameland. Tijdens het koken sloeg de vlam in de pan. Een handdoek en een paar tuinstoelen vlogen hierdoor in brand. Ook de chalet op Camping Roosdunen in Ballum raakte beschadigd.

De bewoner raakte hierdoor lichtgewond aan zijn hand en moest worden behandeld. De brandweer werd om 19.10 uur opgeroepen en had de brand snel onder controle. De schade is aanzienlijk.