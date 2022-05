Informatieborden vanaf nu ook in het Fries

za 30 april 2022 19.30 uur

LEEUWARDEN - Op straat en in openbare gebouwen zullen we binnenkort meer Fries tegenkomen. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en de Friese gedupeerde Sietske Poepjes hebben dat deze maand vastgelegd met de ondertekening van het Sichtberensakkoart Frysk. Daarin staat dat zij het gebruik en de zichtbaarheid van het Fries willen vergroten.

De provincie wil zoveel mogelijk borden langs vaar- en autowegen in het Fries of tweetalig maken. Het Rijk start een pilot met tweetalige informatieborden bij tijdelijke bewegwijzering en informatievoorziening langs Rijkswegen. Ook in de openbare ruimte moeten meer tweetalige informatieborden komen. De minister en de gedeputeerde willen ook meer aandacht voor het Fries in andere communicatiemiddelen.

Wet gebruik Friese taal

Het Fries is wettelijk vastgelegd als taal naast het Nederlands. Dat betekent dat inwoners van Fryslân het Fries mogen gebruiken in bijvoorbeeld de rechtbank en in hun contacten met overheden. “Het belang van het Fries is maatschappelijk groot. Het is de moedertaal van een groot deel van de mensen in Fryslân. Zij spreken het dagelijks. Daarom zetten het Rijk en de provincie zich in voor het Fries. Een goede zichtbaarheid en veel gebruik van de taal versterkt de positie van het Fries”, zo schrijft provincie Fryslân.

