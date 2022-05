Na twee jaar weer Reddingbootdag KNRM Lauwersoog

za 30 april 2022 19.20 uur

LAUWERSOOG - Zaterdag kon de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM na twee jaar weer een reddingbootdag organiseren. Op het KNRM station van Lauwersoog was het de gehele dag gezellig druk en kwamen honderden mensen langs.

De reddingbootdag wordt jaarlijks gehouden om de donateurs (redders aan de wal) de kans te geven om te zien wat de KNRM met hun donaties doet, maar is ook bedoeld om nieuwe donateurs te werven door mensen die geen donateur zijn kennis te laten maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM.

Het publiek stond al vroeg in de rij om mee te mogen varen op één van de aanwezige reddingboten. Mensen die donateur zijn of ter plaatse lid werden, konden meevaren op diverse reddingboten, zoals op de reddingboten Annie Jacoba Visser, de Springbok en de Fint van station Lauwersoog. Ook kon er worden meegevaren op de voormalige reddingboot Gebroeders Luden, die overigens 's winters nog dienst doet als er ijsgang is.

's Middags werd er een demonstratie gegeven. Vanaf de Sterke Yerke IV was een persoon overboord gevallen. Toen dit aan boord van het oceaanwaardige schip werd opgemerkt sprongen twee andere bemmingsleden ook overboord om hulp aan het slachtoffer te bieden.

Er werd een overlevingsvlot overboord gegooid waarin de drie opvarende veilig waren in afwachting van professionele hulp. De KNRM was snel ter plaatse en wist de bemannigsleden snel aan boord van de Sprinbok te halen middels een reddingsnet langszij de boot.

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganistatie die beschikt over 1.400 goed opgeleide vrijwilligers verdeeld over 45 reddingstations langs de Nederlandse kust en aan de ruime binnenwateren, zoals het IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en de Zuid-Holllandse en Zeeuwse Delta.

De KNRM heeft de beschikking over 75 reddingboten verdeeld over de diverse stations, die 24 uur per dag en zeven dagen in de week en onder alle weersomstandigheden beschikbaar zijn.

