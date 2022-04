Eerste beelden wildcamera's op industrieterreinen online

za 30 april 2022 15.23 uur

EASTERMAR - Om meer inzicht te krijgen in de zoogdierfauna op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar zijn er in december tien cameravallen geplaatst. Per drie maanden worden de camera's gecontroleerd en de resultaten verwerkt. Ze worden onder andere ingevoerd in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Een korte compilatie van de eerste beelden is nu te zien op bovenstaande video. De stichting Ynnatura maakte een compilatie van december tot en met maart.

De biodiversiteit in het land gaat achteruit. Om daar wat tegen te doen, voert de stichting Ynnatura (bedrijven voor de Friese natuur) het unieke project “Samen investeren in biodiversiteit” uit op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar.

Negen bedrijven (Stertil, Asfalt Productie Kootstertille, Oosterhof Holman, Van Assen Recycling, Nederlandse Gasunie, Vermilion Energy, Combex Bouwlogistiek, VBI Consolis, Brouwer & Brouwer) werken binnen dit project volgens een speciaal voor hun ontwikkelde schets aan het biodiverser maken van het eigen bedrijfsterrein. Voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geldt datzelfde voor de openbare ruimtes op de genoemde industrieterreinen.

Wildcamera's

Omdat monitoring en kennisdelen ook een belangrijke rol spelen in het project zijn voor het doen van nachtelijke waarnemingen op de bedrijfsterreinen en de openbare ruimtes in totaal tien wildcamera’s geplaatst. De resultaten worden per drie maanden door een medewerker van ecologisch bureau Faunax verwerkt.