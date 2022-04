Forse partij gemaaid gras vliegt in brand

za 30 april 2022 15.14 uur

OPENDE - De brandweer van Surhuisterveen moest zaterdagmiddag in actie komen voor een buitenbrand aan de Jiltdijksreed bij Opende. Er was brand uitgebroken in een partij gras dat recent gemaaid was.

Het was nog een flinke klus om de brand te doven. De brandweer verwachtte 's middags dat het bluswerk uren in beslag zou gaan nemen. Zo moest er een kraan opgeroepen worden om de brandende massa uit elkaar te trekken.

