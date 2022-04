Twee tijgers verwelkomd als nieuwe bewoners Aquazoo

za 30 april 2022 14.35 uur

LEEUWARDEN - Op zaterdag konden voor het eerst de twee nieuwe bewoners van Aquazoo worden bewonderd. De twee tijgers Vadim en Aïda hebben afgelopen week hun intrek genomen in hun nieuwe verblijf van meer dan vijfduizend vierkante meter. Eerst nog gescheiden, maar later als alles goed gaat samen.

Bedreigde diersoort

Het vrouwtje Aïda komt uit Safaripark Beekse Bergen en mannetje Vadim komt uit Sosto Zoo in Hongarije. Het zijn beide Amoertijgers, een bedreigde diersoort. Er leven nog maar een paar honderd van deze dieren in de natuur. Om de soort te behouden, hebben Europese dierentuinen een managementprogramma opgezet. De komst van de tijgers naar AquaZoo is hier onderdeel van.

Natuurlijke leefomgeving nagebootst

Voor het verblijf in het oosten van de dierentuin zijn twee plassen met water leeggepompt. Op deze plek waar eerst karpers, zeeleeuwen en kroeskoppelikanen zwommen, zijn nu grotten, heuvels, een waterloop en klimbomen gekomen. Veel van de elementen van het verblijf zijn ook terug te vinden in het Amoergebied. Zo zijn de naaldbomen ook te vinden in het natuurlijke leefgebied van deze tijgers en lijken de rotsen op de stenen die daar te vinden zijn.

Gevarieerd verblijf

“Een groot gedeelte van het verblijf bestaat uit water. Zo kunnen ze afkoeling zoeken in de waterloop, maar kunnen ze hier ook spelen en ravotten” laat William Kreijkes, hoofd dierverzorging, weten. “Ook zijn er veel heuvels te vinden in het verblijf, waarop ze kunnen gaan liggen.” Daarnaast zijn er twee schuilhutten waar ze zich kunnen terugtrekken en kunnen schuilen voor slecht weer.

Goede zwemmers

Deze dieren komen voor in het stroomgebied van de Amoer, een van de langste rivieren ter wereld, en zijn goede zwemmers: zo kunnen ze een stuk water van 8 kilometer breed oversteken. Jeroen Loomeijer, general manager van AquaZoo: "Het past daarom perfect bij de mogelijkheden die wij in ons park te bieden hebben."

Educatiepunten

Rondom het verblijf zijn zeven verschillende educatiepunten te vinden, waarvan een aantal plekken interactief zijn. Bezoekers kunnen hierdoor meer leren over bijvoorbeeld typische kenmerken van de Amoertijger en zijn leefgebied, hun rol in het ecosysteem, maar ook over de bedreigingen in de natuur en wat ze zelf kunnen doen om de situatie in het wild te verbeteren.