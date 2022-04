Commissaris van de Koning Brok bij 4 mei herdenking Sumar

do 28 april 2022 18.09 uur

SUMAR - Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok woont op 4 mei de dodenherdenking bij in Sumar. Hij houdt een toespraak, legt een krans bij het oorlogsmonument en opent een expositie. Het monument is ter nagedachtenis aan Freerk Wijma, die tijdens de melkstaking gefusilleerd werd.

Ook de loco-burgemeester van Tytsjerksteradiel legt bloemen evenals de nabestaanden van Wijma, kinderen van basischool It Bynt en het bestuur van dorpsbelang. Leerlingen dragen gedichten voor en muziekvereniging De Lofstem verleent medewerking. Na de ceremonie opent Brok in dorpshuis De Kamp de expositie \'Oarloch en befrijing Sumar’ en neemt hij het eerste exemplaar van het bijhorende boek in ontvangst.

Sinds het jubileum '75 jaar herdenken', twee jaar geleden, brengt de commissaris op 4 mei een bezoek aan een lokale herdenking. Eens in de vijf jaar gaat hij dan naar de provinciale herdenking in Leeuwarden. In de tussenliggende periode wordt bij die herdenking zijn plaats ingenomen door de loco-commissaris van de Koning.

Brok: "Der is rûnom yn Fryslân in soad bart yn de oarloch. Hast elk doarp of buorskip hat in monumint dat leafdefol omearme wurdt troch de mienskip. Elk doarp hat syn ferhaal dat omtinken fertsjinnet en trochferteld wurde moat. Elk monumint is fan wearde. Dêr stean ik graach by stil. Ik bin dan ek wiis mei de útnûging fan Sumar dit jier om harren betinking by te wenjen."

Brok nodigt dorpsbelangen en lokale 4-mei comité’s in Friesland uit een uitnodiging te sturen voor hun 4-mei herdenking van volgend jaar. Dat kan via: https://www.fryslan.frl/representatie

De herdenking aan de Greate Buorren in Sumar begint om 19.15 uur en duurt tot 21.00 uur. In de kerk is eerst een bijeenkomst met medewerking van ds. Marije Hage en het koperensemble De Lofstem. Daarna volgt de stille tocht naar het monument in het dorp om vervolgens twee minuten stilte in acht te nemen om 20.00 uur.