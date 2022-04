Feansters opgepakt voor handel in harddrugs

do 28 april 2022 14.45 uur

SURHUISTERVEEN - Twee mannen uit Surhuisterveen zijn deze maand door de politie opgepakt op verdenking van de handel in harddrugs. Het duo werd op 1 april aangehouden toen ze met een hoeveelheid harddrugs vanuit Noord-Brabant huiswaarts keerden. De twee bleken vanuit onder andere hun woning aan de Nachtegaal drugs te verkopen en ze hadden ook minderjarigen in hun klantenbestand staan.

De politie kwam de verdachten op het spoor dankzij een melding via meldmisdaadanoniem.nl. Er zou vanuit de woning aan de Nachtegaal in Surhuisterveen drugs worden verkocht. Naar aanleiding van deze melding werd een onderzoek gestart. Uit het onderzoek bleek dat er bij de woning veel aanloop was van verschillende personen en dat de bezoekjes vaak maar kort duurden.

Noord-Brabant

Ook bleek er een connectie met Noord-Brabant te zijn, waar de drugs werden ingekocht. Op een rit terug naar Friesland werden de verdachten door de politie van de weg gehaald en aangehouden. In de auto werden verschillende soorten harddrugs aangetroffen. Eén van de verdachten zit nog in voorlopige hechtenis.

Algemeen bekend

Tijdens het onderzoek in Surhuisterveen bleek dat er meer mensen een vermoeden hadden van drugshandel, maar dat de politie daar niet van in kennis werd gesteld. De politie laat weten: "Het gebeurt vaker dat er onterecht wordt aangenomen dat zaken die in eigen omgeving algemeen bekend lijken te zijn, ook wel bij de politie bekend zullen zijn. De ogen en oren van bewoners in Noordoost Fryslân zijn belangrijk voor de politie, want zonder meldingen en een verdenking is onderzoek niet mogelijk."

Minderjarige afnemers

Een aantal van de afnemers van de drugs bleek minderjarig te zijn. Ze kochten verschillende soorten drugs van de verdachten, zoals ketamine, XTC, 3MMC, cannabis en speed. De politie sprak met deze jonge kopers maar ook met hun ouders. Uit de gesprekken bleek dat de jongeren op een zeer makkelijke manier in contact komen met dealers van drugs, waaronder ook met de twee verdachten uit Surhuisterveen. Via social-media apps als Snapchat en Telegram worden de drugs via anonieme accounts aangeboden en lijkt de drempel om drugs te kopen steeds lager komen te liggen. De minderjarigen zijn door de politie aangemeld bij een hulpverleningsinstantie.

