Vrouw (33) vliegt met auto over de kop

do 28 april 2022 12.03 uur

TYTSJERK - Een 33-jarige automobiliste uit de gemeente Tytsjerksteradiel vloog woensdagnacht met haar auto over de kop. Het ongeval vond omstreeks 2.50 uur plaats op de N355 tussen Leeuwarden en Tytsjerk.

De bestuurster kwam met de schrik vrij. Ze was met haar voertuig tegen een vangrail gereden en daarna was de auto op de kop tot stilstand gekomen. De politie heeft de vrouw meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De score hiervan was 390 Ug/l. Ze kreeg een rijverbod voor de duur van 3 uren en er is proces-verbaal opgemaakt.