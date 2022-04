Tien vluchtelingen in pastorie van PKN in Hurdegaryp

do 28 april 2022 09.29 uur

HURDEGARYP - De voormalige pastorie van de PKN Hurdegaryp wordt sinds 20 april bewoond door zo'n tien vluchtelingen uit Oekraïne. Bij omwonenden ontstonden na hun komst enige zorgen over hun herkomst. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de omwonenden per brief gerustgesteld.

In de pastorie aan de Gaelekamp 75 is plek voor ongeveer 10 vluchtelingen en het gaat hier om een duurzame opvanglocatie. In de brief aan de omwonenden schrijft de gemeente:

"Er zijn naar schatting 10 miljoen mensen uit de Oekraïne gevlucht en er zijn tot nu zeker 12.000 vluchtelingen in Nederland aangekomen. Dat zijn niet alleen Oekraïners, maar ook Afghanen, Marokkanen en mensen uit Afrikaanse landen die in Oekraïne studeerden of werkten toen de oorlog begon. Om in aanmerking te komen voor opvang in Nederland, moeten vluchtelingen over de juiste documenten te beschikken. Dit kan gaan om een Oekraïens paspoort of een paspoort uit een ander land in combinatie met een tijdelijk visum."

De gemeente benadrukt dat mensen zonder de geldige documenten niet een plek mogen hebben in de opvanglocatie. "Wanneer nodig wordt de vluchteling verwezen naar de route voor de asielprocedure." Vanwege de privacy kan de gemeente verder geen uitspraken doen over de exacte achtergrond en identiteit van de vluchtelingen in Hurdegaryp.