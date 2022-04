Koningsbraderie en kindermarkt in Kollum

wo 27 april 2022 17.28 uur

KOLLUM - Na twee jaar was er weer op Koningsdag de traditionele Oranjebraderie in het centrum van Kollum. De kraampjes van de Oranjebraderie stonden opgesteld in de Voorstraat, Eyso de Wendtstraat en Oostenburgstraat.

De horecagelegenheden hadden grote tenten geplaatst zodat iedereen met weer of geen weer sowieso droog en warm kon zitten. Ondanks dat de zon het liet afweten op deze Koningsdag was er over belangstelling niet te klagen.

’s Middags was er van13.00 uur tot 17.00 uur op het hertenkamp een kindermarkt waar kinderen vanaf 12.00 uur hun spullen konden uitstallen. Verder was er voor de kinderen rondom het Wilhelminapark een speurtocht met oud Hollandse spelen. De kinderen konden zich laten schminken en er was kinderdisco, verzorgd door Moonlight Events.

