Automobilist vliegt uit de bocht bij De Westereen

wo 27 april 2022 11.38 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist is op Koningsdag uit de bocht gevlogen op de Oasterwei bij De Westereen. De inzittenden zouden Koningsdag gaan vieren in Groningen maar dat ging even niet door. De auto vloog uit de bocht en kwam in de sloot tot stilstand.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een kraan heeft de auto uit de sloot getrokken.

